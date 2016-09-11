逼新政府？再傳台商拒出席秋節台商聯誼會

繼端午之後，再傳台商拒出席秋節台商聯誼會。（圖為蔡英文總統端午節與台商會餐資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-11 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上台首次舉辦中秋節台商聯誼會，預定由新的海基會董事長田弘茂主持，不過，目前傳出北京、上海台商聯誼會會長都拒出席，引發諸多法。

這場中秋台商聯誼會預定在本月14日舉行，不過，《蘋果日報》報導，在兩岸關係急凍之下，多位台商已表態不出席；而具指標的上海、北京兩大指標性的台協會長已確定不現身；而台商包括台企聯會長王屏生、上海台商協會會長李政宏，在受訪時，都把問題指向九二共識，直接向新政府喊話要說明九二共識。

《自由時報》報導，陸委會主委張小月舉上次端午台商餐會為例，外介也曾報導台商意願不高，可是當時活動「非常成功圓滿」，陸委會和海基會的角色就是服務台商，歡迎台商回台，「跟大家聚聚聊聊，有協助的事情我們可以協助。」