台中捷運公司明年掛牌營運 站場公開招商

台中捷運公司將明年掛牌營運，而站場也將明年初開始公開招商。（記者蘇金鳳攝）

2016-09-11 11:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「台中捷運股份有限公司」已完成法制程序，已在本月提送2億元資本額追加預算案，一旦市議會通過，明年就可正式掛牌，而且已編列106年7千萬預算，為創業預算；此外，市府也將在明年初啟動首次捷運場站土地開發公開招商。

台中捷運綠線工程持續進行中，目前進度已達65%，符合預期，107年將可試營運，109年正式通車。

市府已完成「台中捷運股份有限公司」法制程序，並在本月提送2億元資本額追加預算案，為中捷公司資本額，一旦議會通過，就可在明年1月1日正式掛牌。

交通局長王義川表示，由於2億元為資本額，中捷公司第一年創業預算為7千萬，多半屬人事費用，也已納入106年預算審查中。

中捷公司將招聘60至80人，包括機電、資訊、車輛、土木、行控、運務、行銷、招商等領域，10月將公告徵才，11月完成招募。

此外，原快捷巴士公司完成階段性任務後解散，近40位商定留用員工在市府交通局的輔導與規劃下，將投入捷運籌備工作；未參與商定留用者，其中有3位已主動離職並另謀工作，有15位則確定在本週資遣。

此外，市府將於明年初啟動首次捷運場站土地開發公開招商，推出捷運綠線G5、G6、G8a、G9-1、G9-2及G11等6案。交通局指出，此次的招商，有別於傳統上先設定開發內容再招商，此次以民間開發為導向，公開透明。

王義川表示，過去政府招商，合約內容民眾都不清楚，以致於到10、20年後，廠商大賺錢，政府沒有賺錢，便遭批為圖利廠商。

王義川表示，因此捷運綠場站的招商，由投資廠商自己提出站體的設計及興建計劃，明明白白公開的讓人民知道，就不會有如同台北大巨蛋的問題發生。