與吳思瑤講悄悄話？ 柯文哲：討論北投城博計畫

2016-09-11 11:33

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲、立委吳思瑤今早出席在國防大學北投復興崗校區舉行「105年後備軍人運動大會」，2人不斷在貴賓席交頭接耳。媒體詢問，柯、吳是否在討論「復興崗校地釋出」問題；柯回應，他們是在討論在北投規劃「城市博物館」。

柯文哲會後受訪表示，他與吳思瑤在貴賓席上在討論「北投城市博物館計畫」。柯進一步解釋，「城市博物館｣並非指要新建博物館，而是將整個社區規劃為博物館；而台北市有2個地方適合做城市博物館：一個是以艋舺為中心的萬華老社區，以及北投。

柯文哲說，艋舺城市博物館的進度相當不錯，但北投還沒做，所以在跟吳思瑤交換意見。

相關影音