態度放軟！柯文哲不再要求國防大學釋半數校地

台北市長柯文哲參加後備軍人運動大會，會後受訪談復興崗用地。（記者張嘉明攝）

2016-09-11 11:24

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席在國防大學復興崗校區「105年後備軍人運動大會」，會後受訪時，針對「校地釋出」議題回應。柯文哲改口表示，不再認為國防大學須釋出半數校地，而是要考量使用範圍、替代空間；但細節還要與國防部討論後，「大家覺得OK才能去做」。

去年底，台北市長柯文哲與時任台北市議員、現任立委吳思瑤在國防大學復興崗校區門口說明北投開發計劃，要求國防部釋出校區一半土地供北市蓋公宅等設施；但國防部認為此行有選舉意味，將2人阻於校門外。

事隔9個月，國防大學北投復興崗校區於今早舉行「105年後備軍人運動大會」，柯文哲、吳思瑤今以「貴賓」身份進入校園。

柯文哲會後受訪時，針對校地釋出問題回應。他說，若要用使用復興崗校地，要考量使用範圍及有無替代空間，這些都需要與國防部協調。特別是，「你在台北市要他一點空間，那你在其他地方有沒有地可以補還給他？」

柯還說，復興崗校地目前很多必要設施，有一定需要的空間量，不能說拿就拿；「不一定說一半、一半」，這北市府與國防部討論後，大家覺得OK才能去做，追求雙贏。北市府也會依國防部需求反饋，例如：蓋官兵宿舍等。

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