動物園20年沒調票價 傳柯文哲將取消軍公教優惠

有媒體報導指出，傳出台北市長柯文哲要求動物園調整票價，取消退休公教人員免費入園與軍警人員半價入園的優惠。（北市動物園提供）

2016-09-11 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立動物園20年來未調整過票價，但有媒體報導指出，傳出台北市長柯文哲要求動物園調整票價，取消退休公教人員免費入園與軍警人員半價入園的優惠，新的門票收費標準將送北市法務局審議，最快今年底前上路。

據《聯合報》報導，北市動物園表示，入園票價將維持全票60元、半票30元，但優惠對象重新調整。免費入園部分，維持身障者及其陪伴者、65歲長者免費，但退休軍公教人員則取消免費入園。未滿6歲兒童則彈性放寬為學齡前兒童，且還新增設籍持有志願服務榮譽卡志工、台北市國小學生、北市低收入戶與台北市55歲以上原住民都可免費入園。

報導也提到，原本軍警人員、6歲以上12歲以下兒童、在學學生享有半票優惠，但未來將取消軍警半票優惠，且放寬18歲以下者可享半票優惠。還有新增義警、義交、義消、民防、守望相助、山地義勇警察等災害防救團體半價購票。另外，也將取消團體人數達30人的7折票價優惠。