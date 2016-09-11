復興崗校區辦運動會 柯文哲：後備軍人是救災力量

台北市長柯文哲（右）、立委吳思瑤（左）參加後備軍人運動大會。（記者張嘉明攝）

2016-09-11 11:09

〔記者何世昌／台北報導〕「後備軍人運動大會」停辦13年，去年起恢復舉辦。今早國防大學北投復興崗校區舉行「105年後備軍人運動大會」，活動由北市後備指揮部指揮官張雄鍵上校主持，市長柯文哲、立委吳思瑤等人則出席為後備軍人加油打氣。

市長柯文哲致詞表示，軍人是國家命脈。退伍後回到社會，依然是社會安定、基層穩定的重要力量，因此北市府支持各種後備軍人組織，並提供很多救災設備，因此後備軍人在戰時是國防後備動員力量，平時則是救災力量。他盼後備軍人組織能持續給予北市府各種幫助，特別是在救災期間；相對，北市府也會給予最大權限。

另外，柯文哲也不忘「置入性行銷」台北世大運，他說，世大運是大家的世大運，因此需要後備軍人投入幫忙。

吳思瑤致詞說，她沒當過兵，不懂國軍禮數，所以很緊張，但仍衷心感謝後備軍人對於國家及社會的安定、穩定而努力。

今日約有2200餘人參加運動盛事，包含：12行政區後備軍人、後備軍人輔導幹部、眷屬及高中職表演團體。