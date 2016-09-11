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胡志強才說「陰天難測」 天津市長黃興國即遭查辦

2016-09-11  10:51

〔即時新聞／綜合報導〕中共天津市委代書記黃興國涉嫌嚴重違紀，現在正接受調查，而黃興國前天（9日）甫與中國國民黨副主席胡志強與顏清標在天津見面，沒想到才過2天竟然就出事。

《中國時報》報導，胡志強這次去天津主要是參加天津媽祖文化節活動，胡當天致詞時說「不要說台灣海峽最近天氣不好、陰天難測，我們就繼續做，絕對有效果，大家不要放棄。相信海峽之間總會有雲開日出，越來越好的一天。」

胡志強也稱讚黃興國30年前擔任浙江寧波象山縣委書記時大力協助台灣漁民，他透露，黃興國當時向中共中央要一筆經費，幫助若遇大風浪必須靠港避風雨的台灣漁民。

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  • 胡志強說「相信海峽之間總會有雲開日出，越來越好的一天。」（記者王榮祥攝）

    胡志強說「相信海峽之間總會有雲開日出，越來越好的一天。」（記者王榮祥攝）

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