訂月餅風波 協進會人員盼大家別再指責空軍

憨兒月餅遭軍方取消訂單，屏東啟智協進會盼社會重視憨兒們的努力。（翻攝自李忠潔臉書）

2016-09-11 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕軍方向屏東啟智協進會訂購月餅，但被協進會工作人員李忠潔控訴在取貨前取消，引起社會關注，不少網友發出善心，向協進會訂購月餅，李忠潔也在臉書上希望大家繼續包容空軍，別再繼續指責空軍，同時他也說因自己一時心急、氣憤，才會在臉書上分享感受。

李忠潔替空軍松山指揮部緩頰，他強調，要訂購的班長很熱心，希望採購社福單位的月餅，讓官兵在中秋節能享用到手作月餅，採購案部隊長官考量餐會全般狀況而希望能減少訂單數量，在時間上沒提前告知屏東啟智協進會，協進會在接到訂單就著手準備，後來月餅完成後卻生變，他一時心急對於憨兒的努力感到不捨才在臉書上分享自己的感受。

李忠潔進一步指出，因心智障礙者無法快速學習，需要較長時間教導，也無應變訂單取消後的產品，所以他才會在臉書上分享心情感受，他對這次因訂講月餅溝通上造成社會大眾及空軍松山指揮部困擾表示抱歉。

李忠潔說，當天基地陳指揮官獲知消息後也親自致電協會，表示國軍長期都是愛民助民，也經常向社福團體採購，對於此事深感抱歉，將擇日南下親自慰問屏東縣啟智協進會照顧服務的喜憨兒。

相關連結請見：