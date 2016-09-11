中生急凍？中國各省鬆緊度大不同…

中生來台就讀人數減少，據分析，中國各省政策不同，影響的學校也不同。（情境資料照，記者洪定宏攝）

2016-09-11 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕新學期開始，來台就讀的中國學生也減了不少，其中，減中生重災區主要是台灣南部縣市，北部大學受影響較小，而據分析，中生是否來台控制在中國省級政府手中，而台灣南部一些學校較倒楣，碰到較多嚴禁省分，生源大減，北部學校簽約的省分未禁，生源如常。

《中國時報》報導，中生減少的因素，原因直接被扯到 520後新政府上台，兩岸關係急凍所致，不過，從各校中生報到情況及與對岸交流的情況分析，中國省級政府的態度直接影響，並不是中央一致性的決定。

南臺科大副校長兼陸生聯招會總幹事的張鴻德說，估計全台陸生正科生約少200人，一切照制度走，影響較小，目前最大變化在研修生，省不批，一切免談，而這變數是在 8月底才告知，使得校方措手不及。

其中，台南及高雄都有大學被指名不准來，如中正大學原有 215位中生，跟江西2大學合作開班，如今，半個都沒來；台中招中生最多的朝陽科大，今年湖北、吉林與山東各省都不批，今年只有來自其他省分的學生報到611位。

而北部大學明顯較不受影響，輔仁、淡江都不受影響，銘傳及世新都減生約20%，衝擊有限。《旺報》報導，海洋大學、龍華科大各約減 30多位；但是大漢技術學院今年中生甚至比去年多。