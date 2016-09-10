暗指執政傲慢 金門縣議員陳滄江缺席小英行程

聽到有人問: 「 為什麼陳滄江沒來? 」，小英（右四）總統用手貼近耳朵「傾聽」，卻笑而未答。（記者吳正庭攝）

2016-09-10 23:51

〔記者吳正庭／金門報導〕蔡英文今天首度以總統之尊抵金，過去一向力挺的民進黨金門縣議員陳滄江「全程缺席」；他之前在臉書大吐苦水，暗指中央要員出現「執政傲慢」症候群，讓他對不起又失信於事先安排好的金門鄉親。

蔡英文前往金門瓊林村蔡氏家廟謁祖，合影時，宗親會理事長蔡其雍一一唱名到場支持的貴賓，一旁有人高聲提問: 「總統！為什麼陳滄江沒來？」，當時心情特好的蔡英文，還刻意用手貼近耳朵「傾聽」，卻笑而未答。

小英不僅是第一次以三軍統帥身分抵金勞軍，更是金門支持者投給小英創歷史新高，小英坐上總統大位後的首次金門行。

陳滄江說，當地方黨部及小板凳工作人員接獲小英要來的消息，全體黨工既高興又期待，還為了總統府交代規畫行程，幾度開會討論。

陳滄江說，地方遵照「指示」，儘量讓小英行程不觸及政治議題、展現親民作風，因此除蔡氏家廟謁祖，另計畫安排小英關懷收容弱勢的機構，並參訪以帶動地方特產業。

未料，回報後隔兩天，金門黨工的計畫全被推翻，改以和政治議題有關的小三通建設等行程。

陳滄江指出，中央要更改行程，地方絕對配合，但總不能在定案後才被告知，失信於事先講好的金門鄉親，讓工作人員相當難堪。

陳滄江以身體勞累，赴台和醫生朋友有約為由，今天沒有出現在小英行程中。

陳滄江表示，無意失信於民，更無心陷總統於不義，但此次的「誤會」，實讓美意成了惡意；民進黨在中央雖已執政，但在金門仍長期被弱化，只希望當地方黨工汲汲於認真打拚的同時，中央可以再多一點關愛的眼神。