陸委會認定自縮赴中年限違法 馮明珠回應了！

2016-09-10 23:12

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠離職不到4個月，就擔任中國北京故宮博物院顧問，卸任前更急發公文更改「退職人員赴中年限」從3年降為3個月，故宮今日與法務部、陸委會針對此案開會後發出聲明表示，馮明珠在任內用公文縮短赴中管制年限，已違法，故宮依法撤銷，並另為處分。

馮明珠以簡訊回應陸委會及相關機構對她受聘為（北京）故宮研究院顧問的裁示，將以國立故宮博物院發文內容為準，也強調回台後將會立即主動向故宮說明，配合調查。

故宮指出，主管機關陸委會初步認定，北京故宮研究院屬兩岸人民關係條例第33條第2項禁止之機關（構），故宮將就馮明珠啟動行政調查，釐清其任職實質內容後，依法處理。故宮也表示，有關馮明珠於任內透過內部程序將其入出境大陸地區管制期間縮減為3個月，屬行政程序法第32條公務員應自行迴避事項，其處理程序有瑕疵，故宮依法應予撤銷，另為處分。