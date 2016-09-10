蔡英文首訪金門前線 籲兩岸展開良性對話

總統蔡英文（右三）由行政院政務顧問許燕輝（左一）、金門縣長陳福海（右二）、民進黨金門縣黨部主委吳增允（右一）等人陪同，體驗「博狀元餅」活動。（記者吳正庭攝）

2016-09-10 21:39

〔記者吳正庭／金門報導〕總統蔡英文今天在金門指出，從小三通經驗可以印證，只要兩岸前瞻未來發展、展現善意互動，就可以擱置爭議、求同存異；她呼籲兩岸放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民。

蔡英文在金門水頭碼頭通關大樓聽取陸委會主委張小月簡報後，有感而發表示，想起當年擔任陸委會主任的點點滴滴，該通關大樓是陸委會第一筆，也是最大一筆以公共工程預算支應的經費。

總統指出，小三通開啟兩岸阻隔五十年的正常往來，為大三通奠定深厚的基礎，從小三通人數及貨物成長的數據，都可見是兩岸良性互動，政策開放的成果。

總統指出，小三通是兩岸關係重要的里程碑，由小三通可以印證，兩岸之間只要能前瞻未來發展，展現善意互動，雙方就可以擱置爭議，求同存異，共同為兩岸人民謀求福祉，創造兩岸的和平新局。

她說，兩岸關係是承先啟後的歷史工程，就像她在五二０就職演說重申，尊重一九九二年兩岸、兩會會談的的歷史事實，也呼籲兩岸應放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民。

總統指出，金門對兩岸和平穩定關係具有有重要歷史意義；十五年來，從小三通累積的豐碩成果，深切期許兩岸關係從小三通的歷史經驗中，前瞻兩岸關係的未來，堅持兩岸的和平往來和善意互動，為持續推動兩岸關係的和平穩定發展，作出更大的努力、更大的貢獻。

蔡英文首次以三軍統帥身分至前線金門，上午的勞軍之旅，先至兩棲偵察營，驗收蛙人戰技成果，並至金防部鑑潭山莊與防區官兵餐敘，致贈加菜金；下午再往瓊林村蔡氏家廟謁祖，視察小三通建設，並至「總兵署」體驗金門「博狀元餅」活動。

蔡英文訪金，過去一向力挺的民進黨金門縣議員陳滄江，之前在臉書大吐苦水，指小英行程更動也不通知，暗指中央要員出現「執政的傲慢」，對不起又失信於事先安排好的鄉親，今天以身體勞累、赴台檢查，罕見「全程缺席」。

此外，蔡英文訪視小三通，有民間團體持「承認一中各表、九二共識」布條，向車隊喊話。

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