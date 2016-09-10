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疏失明確！ 政院要求立即對蔡友才提告求償

2016-09-10  21:08

〔記者李欣芳／台北報導〕兆豐銀紐約分行涉洗錢疑雲遭美國重罰，重創台灣國際形象，行政院今天召開督導小組會議，認定為前兆豐金董事長蔡友才面對美方調查此事，知情卻不處理，並未善盡管理人的責任，疏失責任明確，要求相關部會應立即啟動民事求償訴訟，至於如何提告、由誰提告，則要財政部、投保中心、兆豐銀行共同研議，積極進行。

督導小組會議並且認為，兆豐案遭美方重罰，相關部會不能以兆豐銀未依相關規定通報就可免於督管責任，因此要求財政部、金管會至遲於三星期內應提出強化督管和監理改進方法，以杜絕類似事件再度發生，並向國人清楚交代。

行政院今天召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第四次會議，由小組召集人行政院副院長林錫耀主持，除小組委員及金管會、法務部、財政部相關部會外，會議並邀請兆豐金董事長張兆順、臺銀總稽核等人列席提供意見。

此外，法務部也說明昨天由北檢率相關檢警人員共20餘人，持搜索票分別至前兆豐金董事長蔡友才等人的住處及相關辦公處所執行搜索，並隨後傳喚被告及相關證人等6人到案進行偵訊，釐清此案相關案情。督導小組對司法偵辦有相關進展與突破，除給予肯定外，也期待繼續努力，務必追查到底，讓真相呈現，並對違法失職者給予應有的刑法追訴。

行政院晚間由政院發言人童振源出面轉述督導小組上述結論。

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  • 行政院認定前兆豐金董事長蔡友才未善盡管理人的責任，疏失責任明確，要求相關部會應立即啟動民事求償訴訟。（記者張嘉明攝）

    行政院認定前兆豐金董事長蔡友才未善盡管理人的責任，疏失責任明確，要求相關部會應立即啟動民事求償訴訟。（記者張嘉明攝）

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