火燒車事件 國台辦：對中客赴台影響嚴重

2016-09-10 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕針對中客火燒車案偵結一事，中國國台辦發言人表示，這起事件「喪盡天良、泯滅人性」，國台辦對此表示強烈憤慨並予以譴責，而此事件及台灣內部出現的一些傷害兩岸同胞感情的言行，「會對中客赴台旅遊造成嚴重影響。」

據《中央社》報導，國台辦發言人表示，中方對這起「蓄意製造的惡性刑事案件」予以譴責，下一步中國有關方面將繼續敦促台方處理好理賠等後續事宜，並將全力協助家屬處理相關事務。

國台辦發言人還提到，此次事件發生以來，中國已多次表明對這起事件的處理態度，要求台灣有關方面徹查事故原因和責任，給罹難者及其家屬交待，而這起事件以及台灣內部出現的一些「傷害兩岸同胞感情的言行」，對中客赴台旅遊造成嚴重影響。