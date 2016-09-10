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海軍陸戰隊成軍69週年 重整旗鼓再出發

2016-09-10  21:01

［記者黃旭磊／高雄報導］海軍陸戰隊於高雄舉辦69週年隊慶，中將指揮官陳子鳳及陸戰隊退伍協會理事長鍾家聲主持儀式，蛙人、莒拳隊及樂儀隊展現訓練成果。

儀式上午於忠誠營區大操場舉行，海軍陸戰隊現役眷屬及退役老隊友上千人參加慶典，歷屆司令、指揮官到場切蛋糕，並欣賞樂儀隊聯合操演、蛙人操及莒拳擊破演出，在場現役、退役官兵高喊「永遠忠誠」，展現無論年齡增長或走到世界各地，陸戰隊永遠是家。

陸戰隊今年6月底於柴山營區發生虐狗事件，官兵士氣受影響，沈寂2個多月重新出發。陳子鳳表示，陸戰隊能成為國軍最具戰力團隊，是建立在優良傳統與務實態度，隊員勤訓苦練、績效卓著受到國內外肯定，相信這份榮譽敦促現役隊員傳續優良傳統，日以繼夜、努力不懈。

海軍陸戰隊司令部於民國95年3月因應國軍精實案更名為海軍陸戰隊指揮部，目前員額約9千人。

鍾家聲表示，現職官兵弟兄姊妹們把陸戰隊當成志業，盡情揮灑汗水，也是老隊友共同美好回憶，期勉在場隊員不要以為任務、訓練苦，這些終將成最美回憶。

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  • 海軍陸戰隊成軍69週年，中將指揮官陳子鳳（右2）於忠誠營區主持慶祝儀式。（記者黃旭磊攝）

    海軍陸戰隊成軍69週年，中將指揮官陳子鳳（右2）於忠誠營區主持慶祝儀式。（記者黃旭磊攝）

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