馮明珠GG了 陸委會認定更改年限公文違法

馮明珠修改赴中年限的公文，被陸委會認定違法，故宮也將依法撤銷。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-10 18:44

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠離職不到4個月，就擔任中國北京故宮博物院顧問，卸任前更急發公文更改「退職人員赴中年限」從3年降為3個月。馮明珠再度於今天發出聲明表示，是在9月6、7日受北京故宮邀請演講，北京故宮院長單霽翔邀她出任顧問，基於與各博物館分享38年的工作經驗才接受，還稱如果違法就辭掉顧問，故宮今日與法務部、陸委會針對此案開會後發出聲明表示，馮明珠在任內用公文縮短赴中管制年限，已違法，故宮依法撤銷該份公文，並另為處分。

故宮指出，主管機關陸委會初步認定，北京故宮研究院屬兩岸人民關係條例第33條第2項禁止之機關（構），故宮將就馮明珠啟動行政調查，釐清其任職實質內容後，依法處理。

故宮也指出，有關馮明珠於任內透過內部程序將其入出境大陸地區管制期間縮減為3個月，屬行政程序法第32條公務員應自行迴避事項，其處理程序有瑕疵，故宮依法應予撤銷，另為處分。

故宮發言人暨副院長李靜慧也表示，對馮明珠之前發出聲明將台北故宮矮化一事，非常遺憾，也非常失望，也坦言馮明珠仍然未就實際北京故宮顧問一職實質內容作詳盡聲明，也希望馮明珠盡快返回台灣，進行行政調查。