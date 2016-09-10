火燒車事件偵結 蔡英文再向罹難者表示哀悼

2016-09-10 18:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國遼寧旅行團7月19日在國二道西向2.8公里往桃園國際機場遊覽車發生火燒車釀成全車26人死亡的重大事故，桃園地檢署下午公布偵結報告，總統蔡英文則在臉書上表示，「再次向罹難的中國大陸朋友表示哀悼。」

桃園地檢署今天偵查終結，調查認定就是遊覽車司機蘇明成因為性侵案被判刑與家庭壓力等因素，預謀自殺縱火。

今天人在金門勞軍的蔡英文透過臉書表示，經過檢調單位一個多月的努力，遼寧旅遊團火燒車的真相逐漸水落石出。對於駕駛員輕生並連累二十五條寶貴生命的悲劇，她感到非常沉痛。

蔡英文說，她要再一次向罹難的中國大陸朋友表示哀悼。「我們一定會保持對家屬的關懷，並且提供必要的協助。」台灣人的同理心，在這個時候應該毫無保留地表現出來。