高市府發佈新人事！ 2副市長史哲、許銘春接任
2016-09-10 18:19
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府傍晚發布最新人事，新任兩位副市長分別由史哲、許銘春擔綱，勞工局長為鄭素玲﹔史哲與鄭素玲將於9月12日上任，許銘春10月1日到職，文化局長遺缺由副局長王文翠代理。
市府說明，史哲歷任高市文化局長、新聞處長、勞委會勞工保險局總經理等﹔許銘春曾任高市新聞處長、法制局長等職﹔勞工局長鄭素玲原為高市勞工局祕書，曾任高市客委會祕書、勞工局祕書、教育局祕書、劉世芳副市長祕書等職。
市長陳菊表示，新任人選皆一時之選，且有豐富市政工作經驗，同時也提升團隊年輕化與女性比例，相信新任人選在未來皆能勝任新職，為市府團隊再創高峰，克盡對市民服務之責。
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