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火燒車事件 陸委會盼勿因個案影響兩岸觀光交流

2016-09-10  18:57

〔記者施曉光／台北報導〕桃園地檢署今日公布7月中國大陸遼寧觀光團火燒車事故調查結果，陸委會指出，為了使中方罹難者家屬儘快知悉相關資訊，我方已循既有機制通報中方，表達將持續提供罹難者家屬必要協助，並盼雙方勿因個案影響兩岸觀光交流，此外，陸委會並對火燒車事故，再次表達哀悼之意。

陸委會表示，有關本案涉及保險理賠及文書驗證，已經協調相關部門，以專案方式儘速協助家屬處理本事故後續事宜，如果家屬對權益事項另有主張，可循相關機制提出，我方有關單位將盡力協助。

陸委會重申，政府歡迎中國人民來台觀光的立場不變，並將持續以實際作為，強化旅遊安全及品質保障，以提昇中客來台旅遊意願，持續促進兩岸人民透過觀光旅遊，增進兩岸良性互動及兩岸關係穩定發展。

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  • 中客火燒車事件偵結，陸委會表示已循既有機制通報中方，並盼雙方勿因個案影響兩岸觀光交流。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    中客火燒車事件偵結，陸委會表示已循既有機制通報中方，並盼雙方勿因個案影響兩岸觀光交流。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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