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黨產歸零找金脈 吳志揚：活動現場放隨喜捐款箱

2016-09-10  18:12

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市黨部今天在大溪羅莎會館，舉辦新任主任委員楊敏盛就職茶會，席開40桌宴請地方黨部、社團幹部，國民黨首席副主席詹啟賢表示，國民黨改革，就要真正跟地方結合，熱愛土地、對台灣對社會關心與熱情，不是嘴巴講而是用行動，他真的看到桃園動起來，國民黨改革就從桃園做起。

詹啟賢還以「桃園的員外」來形容楊敏盛，認為楊敏盛原本日子可以過得舒服，大可不必接任市黨部主委，如今願意出錢出力扛這個重擔，「如果其他縣市多些這樣的人，國民黨必定成功在望」，「國民黨改革就要從桃園出發」。

包括黨籍立委吳志揚、陳學聖、呂玉玲均到場，針對國民黨的黨產歸零，必須開始找「金脈」，吳志揚也提供募款方法，提議下次聚會或辦活動，旁邊可以設置「隨喜捐款」，他並引述星雲法師的話「有佛法，就有辦法」，國民黨有黨魂，就有理念就有辦法。

楊敏盛則說，他將運用自己在國際扶輪社、經營敏盛醫療體系40年經驗，追求國民黨的草根化、年輕化以及民主化。他提到，蔡英文總統上台3個多月，因為兩岸關係退化，整個社會氛圍都很憂心。當年前總統陳水扁曾嗆聲「誰怕誰」，結果出訪卻發生「空中迷航」，他認為愛台就必須跟對岸保持友好的關係，不一定要親中，但至少要友中。

至於前國策顧問也是市黨部顧問團總會長李總集提到，國民黨正面臨重大威脅，有人以「海嘯」形容，但他認為國民黨不會倒。

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  • 國民黨桃園市黨部新任主任委員楊敏盛在就職茶會呼籲，愛台，不一定要親中，但至少要友中。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市黨部新任主任委員楊敏盛在就職茶會呼籲，愛台，不一定要親中，但至少要友中。（記者李容萍攝）

  • 國民黨首席副主席詹啟賢認為，國民黨在桃園真的「動」起來了。（記者李容萍攝）

    國民黨首席副主席詹啟賢認為，國民黨在桃園真的「動」起來了。（記者李容萍攝）

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