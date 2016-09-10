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林揆視察花東交通 掀蘇花改爭議

2016-09-10  17:45

〔記者王峻祺／花蓮報導〕行政院長林全偕同交通部長賀陳旦今訪台鐵花蓮工務段，視察花東交通狀況，花蓮縣長傅崐萁提及蘇花改，直指與賀陳旦存有太多「情緒糾葛」。賀陳旦回應，蘇花改原訂通車時程不受影響，絕不辜負花蓮縣長及民眾的期待。

林全今與交通部長賀陳旦、花蓮縣長傅崐萁、立委蕭美琴、徐榛蔚等人，下午在台鐵花蓮工務段聽取鐵路局、公路局及觀光局，簡報有關東部交通建設及觀光發展概況。

林全說，有關花蓮交通問題，不管是公路、鐵路的改善，或在景觀與生態上，長期以來都有些爭論及激盪，但政府已核定的結論計畫，一定會落實；另在蘇花改部分，漢本遺址的出現，我們希望能用最有效率的方法，尊重文化資產，並讓工程如期進行。

花蓮縣長傅崐萁致詞時，強調秋節返鄉雖有台鐵實名制及返鄉專車，但依舊一票難求，代表「鐵道運輸」無法改善花東交通困境，更將矛頭指向賀陳旦，表示當年蘇花高若核准興建，安全回家的路早就完工通車，也不會看到這麼多因蘇花公路落石所造成的悲劇。

傅崐萁說，過去曾與賀陳「先生」在電視節目中，因蘇花改蓋不蓋的議題開戰，當時賀陳先生強烈反對，直到如今有了部長高度，才說花蓮確實需要蘇花改，必須有條安全回家的路。

賀陳旦表示，針對蘇花改工程，自上任後只有一個角色，就是把政府所核定的計畫如期完成，漢本遺址絕不影響原訂通車時程，會把受影響的路段趕緊趕上，不辜負花蓮縣長及民眾的期待。

林全也強調會重視東部整體交通、觀光及產業發展，現在花蓮很多年輕人都到外地工作，應該要讓他們願意回來深耕；政府所執行計畫並非永遠，將隨社會的進步隨時檢討，並把花蓮鄉親的期待放在心上，盼所有議題都能有平順、理性的討論空間。

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  • 行政院長林全偕同交通部長賀陳旦今訪台鐵花蓮工務段，視察花東交通狀況。（記者王峻祺攝）

    行政院長林全偕同交通部長賀陳旦今訪台鐵花蓮工務段，視察花東交通狀況。（記者王峻祺攝）

  • 行政院長林全偕同交通部長賀陳旦今訪台鐵花蓮工務段，視察花東交通狀況。（記者王峻祺攝）

    行政院長林全偕同交通部長賀陳旦今訪台鐵花蓮工務段，視察花東交通狀況。（記者王峻祺攝）

  • 花蓮縣長傅崐萁在簡報會議中，提及蘇花改，直指與賀陳旦存有太多「情緒糾葛」，強調當年蘇花高若核准興建，安全回家的路早就完工通車。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣長傅崐萁在簡報會議中，提及蘇花改，直指與賀陳旦存有太多「情緒糾葛」，強調當年蘇花高若核准興建，安全回家的路早就完工通車。（記者王峻祺攝）

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