李穆生當副署長？ 環保署：子虛烏有
2016-09-10 17:30
〔記者楊綿傑／台北報導〕針對前高雄市環保局長李穆生可能取代現任環保署副署長張子敬一事，環保署稍早發布訊息澄清，有關媒體報導李穆生將至環保署服務，純屬子虛烏有。
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