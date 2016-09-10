| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市府發佈新人事！ 2副市長史哲、許銘春接任 對流雲系旺盛 19縣市發布豪、大雨特報
 首頁 > 政治

出任台車董座 蔡煌瑯：貫徹「國車國造」目標

2016-09-10  17:18

［記者謝介裕、張協昇／南投報導］前立委蔡煌瑯今天正式出任國營公司台灣車輛股份有限公司（TRSC）董事長，隨即召開董監事會，他在會中向董監事報告，絕對會貫徹蔡英文總統「國車國造」的目標，希望市場占有率，能從現階段的台鐵軌道、車廂製造擴及輕軌、高鐵。

蔡煌瑯表示，新北淡水輕軌車便是台車公司的標案，預計11月間完工，藉此與國人分享輕軌心得，累計更多經驗值與競爭能力，希望日後新北環狀輕軌車，以及台南、桃園發展輕軌車時，台車公司都能順利得標，讓國人看一看台車技術與實力。

蔡煌瑯也指出，軌道運輸業是低成本、少污染的環保行業，值得永續經營，加上牽涉的產業鏈相當廣，包括鋼鐵、鍛造、模具、電渡、焊接…等，只要將餅做大，絕對可活絡製造業市場，更何況，製造業是所有工業的基礎，如此便能增加工作機會，減少失業率，也可減少自殺及偷搶等案件發生，為台灣經濟注入新的生命力。

廣告
  • 前立委蔡煌瑯10日正式出任國營公司台灣車輛股份有限公司（TRSC）董事長，他表示將貫徹小英總統「國車國造」目標。（資料照，記者張協昇攝）

    前立委蔡煌瑯10日正式出任國營公司台灣車輛股份有限公司（TRSC）董事長，他表示將貫徹小英總統「國車國造」目標。（資料照，記者張協昇攝）

  • 蔡煌瑯表示希望未來台車公司能從現階段主要製造台鐵軌道、車廂，擴及輕軌、高鐵。（記者張協昇攝）

    蔡煌瑯表示希望未來台車公司能從現階段主要製造台鐵軌道、車廂，擴及輕軌、高鐵。（記者張協昇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣車輛 蔡煌瑯
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：出任台車董座 蔡煌瑯：貫徹「國車國造」目標


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.