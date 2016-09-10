出任台車董座 蔡煌瑯：貫徹「國車國造」目標

2016-09-10 17:18

［記者謝介裕、張協昇／南投報導］前立委蔡煌瑯今天正式出任國營公司台灣車輛股份有限公司（TRSC）董事長，隨即召開董監事會，他在會中向董監事報告，絕對會貫徹蔡英文總統「國車國造」的目標，希望市場占有率，能從現階段的台鐵軌道、車廂製造擴及輕軌、高鐵。

蔡煌瑯表示，新北淡水輕軌車便是台車公司的標案，預計11月間完工，藉此與國人分享輕軌心得，累計更多經驗值與競爭能力，希望日後新北環狀輕軌車，以及台南、桃園發展輕軌車時，台車公司都能順利得標，讓國人看一看台車技術與實力。

蔡煌瑯也指出，軌道運輸業是低成本、少污染的環保行業，值得永續經營，加上牽涉的產業鏈相當廣，包括鋼鐵、鍛造、模具、電渡、焊接…等，只要將餅做大，絕對可活絡製造業市場，更何況，製造業是所有工業的基礎，如此便能增加工作機會，減少失業率，也可減少自殺及偷搶等案件發生，為台灣經濟注入新的生命力。