司機自焚釀26死悲劇 蔡英文表達沉痛之意
2016-09-10 17:21
國道火燒車案造成26死，檢方今日偵結，認定遊覽車司機蘇明成預謀自殺縱火。（資料照，記者吳仁捷翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧旅行團在7月19日在國道2號發生火燒車意外，釀成全車26人死亡的重大事故，桃園地檢署今天偵查終結，調查認定就是遊覽車司機蘇明成預謀自殺縱火，蔡英文總統表達沉痛之意。
桃園地檢署於今天下午公布偵結報告，並召開記者會說明，認定就是遊覽車司機蘇明成因為性侵案被判刑與家庭壓力等因素，而預謀在遊覽車上潑油縱火自殺，並狠拉無辜導遊與中國旅客陪葬；蔡英文總統在臉書上表示，經過檢調單位一個多月的努力，遼寧旅遊團火燒車的真相逐漸水落石出了，對於駕駛的行為，她感到非常沉痛。
不過蔡總統也強調，要再一次向罹難的中國大陸朋友表示哀悼，並且保持對家屬的關懷，提供必要的協助，她也呼籲台灣民眾：「台灣人的同理心，在這個時候應該毫無保留地表現出來」。
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