馮明珠急到北京故宮效勞 綠委批：令人作噁！

2016-09-10 17:09

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨立委林俊憲今天在臉書指我國故宮前院長馮明珠，卸任後急著到北京故宮效「犬馬之勞」，沒有比這個更令人厭惡作噁之事，像這種為私利對法規制度上下其手之徒，二話不說，他在立法院開議就會提案議決擋下。

林俊憲批判說，三年管制，明珠難熬，自己的私利自己喬；並搬出《兩岸人民關係條例》第9條相關規定表示，遇有重大突發事件，影響台灣地區重大利益或於兩岸互動有重大危害情形者，得經立法院議決由行政院公告於一定期間內，對台灣地區人民進入大陸地區，採行禁止、限制或其他必要之處置，立法院如於會期內1個月未為決議，視為同意；但情況急迫者，得於事後追認之。

有網友回應說，沒錯，當然要提案修法，杜絕這些人的作為令人作噁醜陋詬病的歪風，必須追究馮明珠是依什麼法源自己修改法條？又是誰批准了這樣荒謬的審核，任由馮明珠隨意量身訂做修改法條，請嚴厲懲處與修法導正正規。