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兩岸僵局非蔡英文造成 黃國昌：北京才是關鍵

黃國昌接受媒體專訪，強調兩岸僵局並非蔡英文所造成，北京政府才是關鍵。（圖片擷取自「黃國昌」臉書）

2016-09-10  17:16

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量在日前展開為期10天的外交之旅，走訪歐、美與當地國會議員、智庫互相交流。時力立委黃國昌在接受《美國之音》專訪時表示，兩岸冰凍僵局並非總統蔡英文所造成，北京政府才是關鍵。

根據《美國之音》報導，對於兩岸在2016總統大選結束後的冰凍局面，黃國昌認為，蔡英文是經由民主程序選出來的總統，因此，她的每一項重要決策都必須回應台灣人民的意志。

他強調，從今年的選舉結果來看，台灣人顯然無法接受「九二共識」，但台灣仍希望和中國發展良好、正常的關係，如果中方堅持必須接受九二共識，以台灣是中國的一部份的前提下才能交流的話，只會讓兩岸關係更加緊張。

黃國昌說，蔡英文上任後並無違背「維持現狀」的承諾，反而為了這項承諾在國內承受極大壓力。黃國昌提到，台灣人希望台灣能成為一個正常國家，但在了解國際情勢與現實後，接受了維持現狀的做法。如果在這樣的情況下北京仍步步進逼，要求蔡英文非得接受九二共識或一中原則的話，只會讓台灣人思考，維持現狀和退讓到底換來了什麼？若沒辦法換得中國的善意，只有不斷地威脅和進逼的話，可能會使台灣人決定用更積極的行動追求自身前途。

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相關關鍵字： 九二共識 北京 時代力量 維持現狀 美國 蔡英文 黃國昌
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