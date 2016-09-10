齊國因親秦滅亡 呂秋遠以戰國歷史諷兩岸關係

2016-09-10 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕常撰文評論時事的律師呂秋遠，日前寫一篇春秋時代「魯蛇的故事」反諷台灣觀光業抗議中客縮減現象，今（10日）又在臉書發文，以戰國時期齊國的故事借古諷今，暗指中國和台灣的關係，就像當年的秦國和齊國。

呂秋遠寫道，西元前264年，秦國蓄勢待發，準備統一天下，但害怕齊國跟其他國家聯合在一起，所以對齊國甜言蜜語。齊國歷經田單復國後，已元氣大傷，逐漸走下坡，當時齊襄王的兒子田建繼位，田建是齊國「媽寶」，由太后掌政，太后採取的外交策略，就是「謹慎侍奉秦國」。

呂秋遠指出，長平之役時，趙國盡全力抵抗秦國侵略，請求齊國接濟糧草，秦國則是暗示齊國，只要不出手干預，就不會攻打齊國。齊國大臣主張「齊趙兩國唇齒相依、唇亡齒寒」要積極救助。但是太后採取袖手旁觀政策，導致趙國滅亡。之後太后過世，由太后親戚後勝擔任丞相。

呂秋遠巧妙帶入時局寫道，秦國賄賂後勝，讓他派遣齊國人到秦國留學、工作、擔任政府顧問，秦國政府一樣重金收買，再讓這些人回到齊國擔任政府官員與學者，主張齊秦二國可以和平共處。秦國的軍隊消滅其他五國時，齊國歌舞昇平，「旅遊業、觀光業蓬勃發展、遊覽車供不應求、秦國人的團體、自由行絡繹不絕、手搖杯搖不完、鳳梨酥賣超好、客棧到處客滿、觀光景點到處有人潮，齊國時報、聯合齊報等媒體也都祝賀秦國連戰皆捷。」

最後，西元前221年，秦國只剩齊國一個敵人。此時齊國人已沒有反抗意識，秦國就以「齊國拒絕秦國使者訪齊」為由伐齊，田建開城投降，後來被安置在共邑，飢餓而死。

呂秋遠結尾說：「寫完故事，我好像聽到齊國人當年的抗議，『政府到底有沒有聽懂？我們要的不是錢、是客源！』」，以這段歷史，暗諷現下部分觀光業者對政府的不滿。

呂秋遠臉書：