公布土壤液化潛勢圖 柯：不適合居住就思考都更

2016-09-10 16:31

〔記者郭逸／台北報導〕北市今天公布北市版的土壤液化潛勢圖，外界質疑柯市府為了打房，柯直言「不是打房」，土壤液化潛勢圖要讓民眾自行查詢，若是九二一大地震前興建的老房，又在土壤液化潛勢區的高危險區，就要做老屋健檢，若依然不適合居住，就要思考都更。

柯說，今年南台大地震發生後，他詢問專業人員，一樣的地震發生在北市將有四萬棟房屋倒塌，四萬人至六萬人死亡，土壤液化潛勢圖可供民眾查詢。

此外，柯也提到，九二一大地震前的房屋都沒有設定防震係數，之後的房子就有，所以不用擔心。媒體問及，柯自己的家也是土壤液化的高危險區，可能影響房價，他笑說：「這是佩琪（妻子）要擔心的問題。」

另外據傳北市中古屋要加稅，市長柯文哲也說，他有找財政局副局長游適銘說明，內文都沒問題，只是《蘋果日報》標題聳動，但中古屋稅制還沒定案，9月12日才有下文。

另外，立法委員費鴻泰指稱柯和日勝生老總林榮顯在外面吃「魚翅宴」，柯笑稱自己不喜歡吃魚翅，接著義正嚴辭地說：「不要當羅淑蕾第二。」他說，自己的行事曆都有上網，也不會在府外和林見面。

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