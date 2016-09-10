議員揚言砍廉委會預算 柯P：沒有錢也有做事方法
2016-09-10 16:31
〔記者郭逸／台北報導〕北市廉政委員會功能月前被監察院糾正，據傳台北市議會認為廉委會是黑機關，揚言砍光預算。市長柯文哲今天回應，自己有和政風處說，思考可以修改廉委會的作業程序，若議員要求刪除預算，「沒有錢有沒有錢做事的方法。」
柯說，廉委會是前市長郝龍斌的廉政肅貪中心，市府還將府內成員從三分之二，下修為三分之一，就是訴求公平性，「如果要修、要改，就修改吧。」
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