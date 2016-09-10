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議員揚言砍廉委會預算 柯P：沒有錢也有做事方法

2016-09-10  16:31

〔記者郭逸／台北報導〕北市廉政委員會功能月前被監察院糾正，據傳台北市議會認為廉委會是黑機關，揚言砍光預算。市長柯文哲今天回應，自己有和政風處說，思考可以修改廉委會的作業程序，若議員要求刪除預算，「沒有錢有沒有錢做事的方法。」

柯說，廉委會是前市長郝龍斌的廉政肅貪中心，市府還將府內成員從三分之二，下修為三分之一，就是訴求公平性，「如果要修、要改，就修改吧。」

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  • 台北市長柯文哲10日出席「職涯好給力」研討會，以「我心目中的台北市」為題，發表專題演講。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲10日出席「職涯好給力」研討會，以「我心目中的台北市」為題，發表專題演講。（記者廖振輝攝）

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