台南鐵路地下化都市計畫獲核定 市府今收到公文
2016-09-10 16:47
〔記者洪瑞琴／台南報導〕廣受社會矚目的台南鐵路地下化都市計畫審議，市府今日正式接獲內政部核定公文。都發局表示，代表該都市計畫已確定定案，下週即可接續辦理公告發布實施，台南市市民期待多年的鐵路地下化重大建設，往前邁進關鍵的一大步。
都發局表示，該都市計畫通過後，接續將由交通部鐵工局進行協議價購、徵收補償等作業，市府也將秉持最大誠意，持續溝通協調，讓拆遷戶了解自身最大權益並協助其爭取合法、最優補償。
都發局提到，台南市區鐵路地下化計畫自行政院98年9月9日核定，市府配合辦理都市計畫作業，自101年啟動公開展覽迄今，已歷時4年，期間為釐清工法，市府暫停市都委會實質審議程序，於102年2月邀請自救會、交通部鐵工局召開工程技術論壇，先釐清工法。
都發局說明，南市都委會專案小組亦邀請168位陳情人列席、召開7次小組會議討論，內政部都委會就該案也召開3次小組會議、1次擴大小組會議、3次大會審議及1次大會報告、1次大會確認紀錄才定案。對於屬於全數變更為公共設施用地，並非土地開發審議案而言，這都是史無前例的審議過程，顯示政府重視人民意見、以民眾最大公共利益為依歸，客觀公允考量。
都發局表示，內政部都委會審議過程，全體委員一致同意具備都市計畫的正當性、公益性與必要性。其中如地下水問題，計畫研擬過程，經過專業機構評估規劃，並沒有反對團體所稱會有土壤液化疑慮。至於土地徵購問題，內政部都委會也認同，台南市府和鐵工局對於居住權保障作完善維護方案，被徵收土地80%以上認同行政院版，南鐵地下化案屬於長條狀的徵收，不是大面積、大範圍，不是強徵人民土地。
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