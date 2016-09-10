柯文哲演講轟健保局 不如改名為「醫保局」

2016-09-10 16:27

〔記者郭逸／台北報導〕台北市長柯文哲再度開砲，此次是「健保局」中標。柯今向青年學子發表演說，過程中砲轟當前健保制度；他強調，一個理想的醫療衛生體系是讓大家不要生病，但現在的醫療體制卻是要人生病，再思考如何治療，太多經費花在醫療而非保健，「健保局」乾脆改名為「醫保局」。

柯文哲今下午受邀赴「職涯好給力」研討會演說，以「我心目中的台北市」為題，分享自己從出生、求學、當兵到從醫的成功及生命觀，還有完成一日雙塔的心路歷程，並和現場學子互動。

柯文哲今回歸醫師本色，提到台灣當前醫療問題時侃侃而談。柯說，健保應該是讓人不會生病或只生小病，小病不會變成大病，大病則不會致命，但台灣的健保卻只偏重「大病不會致命」，但醫療體系應該是讓人民健康，而非讓人民生病接再治療。

此外，柯文哲也說，台灣現今的健保制度都把精力花在「治療」，卻沒有「預防」的概念，「沒有人教你注意PM2.5、沒有人叫你不要抽菸。」

柯文哲也以過去在台大醫院的工作經驗為例，提到現在醫療界的狀況就是「醫術越好越賺不到錢」，因為醫院採用PPF（生產可能性曲線）的業績抽成制度發錢，醫生看一個病人就可抽成，正因如此，最好的方法就是「用複雜的醫療方式把病人醫好」，病人越慘，醫生賺得越多，「但哪有一個健保體系是這樣用的？」

「乾脆把健保局變成醫保局。」柯文哲最後嘲諷，健保局只談醫療卻未告訴大家如何維持健康，雖然這個其實很多人都知道，「只是在台灣對的事情沒有辦法做，錯的事卻每天做，就像前衛生署長楊志良，講了幾句實話結果就下台了。」

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