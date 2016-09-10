深藍工商建研會傳「綠化」 國民黨高層緊急出手固樁？

工商建研會8月31日舉行第14、15屆理事長交接典禮，由第14屆監事會召集人楊銀明（左）代表第14屆理事長廖萬隆，交接給第15屆理事長洪堯昆（右），由國民黨主席洪秀柱（中）監交。（圖擷自工商建設研究會網站）

2016-09-10 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨完全執政後，挺藍的「鐵桿部隊」中華民國工商建設研究會傳出「綠化」的消息，上月底工商建研會卸任理事長交接典禮，國民黨高層包括黨主席洪秀柱、副主席詹啟賢、前副總統吳敦義及前黨主席吳伯雄等藍營大老則特地到場，想凸顯建研會與藍營的「好關係」，「固樁」意味濃厚。

據《上報》報導，工商建研會是由已故總統蔣經國所創立，原希望讓政府多瞭解企業界心聲、提出財經政策建言，與國民黨關係相當密切。目前工商建研會會員已多達2600家企業，其中上市櫃公司達數百家，是極具規模的工商團體。

報導指出，前總統陳水扁執政時期，其實曾試圖與工商建研會打好關係，但當時國民黨畢竟在地方縣市執政、國會席次等，仍有相當程度的政治實力，且國民黨當時打好兩岸關係，讓企業界還是普遍挺藍。就連今年總統大選，國民黨選情不被外界看好，但建研會仍出資拍攝廣告，力挺國民黨總統候選人朱立倫。

報導稱，隨著民進黨完全執政，工商建研會已不只一次傳出「綠化」的消息，主因為今年6月即將接任工商建研會新任理事長的國內飼料大廠、福壽實業董事長洪堯昆力邀幾位企業會員，拜會經濟部長李世光。不久後，洪堯昆成為總統蔡英文首次出訪中南美的7位企業界代表之一，引發國民黨內嘩然。

工商建研會8月31日舉行第14、15屆理事長交接典禮，國民黨多位大老都特地到場，國民黨主席洪秀柱致詞時還表示，工商建研會成立至今，都與國民黨脫離不了關係，強調建研會「永遠是黨最好的夥伴」。