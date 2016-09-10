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深藍工商建研會傳「綠化」 國民黨高層緊急出手固樁？

工商建研會8月31日舉行第14、15屆理事長交接典禮，由第14屆監事會召集人楊銀明（左）代表第14屆理事長廖萬隆，交接給第15屆理事長洪堯昆（右），由國民黨主席洪秀柱（中）監交。（圖擷自工商建設研究會網站）

2016-09-10  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨完全執政後，挺藍的「鐵桿部隊」中華民國工商建設研究會傳出「綠化」的消息，上月底工商建研會卸任理事長交接典禮，國民黨高層包括黨主席洪秀柱、副主席詹啟賢、前副總統吳敦義及前黨主席吳伯雄等藍營大老則特地到場，想凸顯建研會與藍營的「好關係」，「固樁」意味濃厚。

據《上報》報導，工商建研會是由已故總統蔣經國所創立，原希望讓政府多瞭解企業界心聲、提出財經政策建言，與國民黨關係相當密切。目前工商建研會會員已多達2600家企業，其中上市櫃公司達數百家，是極具規模的工商團體。

報導指出，前總統陳水扁執政時期，其實曾試圖與工商建研會打好關係，但當時國民黨畢竟在地方縣市執政、國會席次等，仍有相當程度的政治實力，且國民黨當時打好兩岸關係，讓企業界還是普遍挺藍。就連今年總統大選，國民黨選情不被外界看好，但建研會仍出資拍攝廣告，力挺國民黨總統候選人朱立倫。

報導稱，隨著民進黨完全執政，工商建研會已不只一次傳出「綠化」的消息，主因為今年6月即將接任工商建研會新任理事長的國內飼料大廠、福壽實業董事長洪堯昆力邀幾位企業會員，拜會經濟部長李世光。不久後，洪堯昆成為總統蔡英文首次出訪中南美的7位企業界代表之一，引發國民黨內嘩然。

工商建研會8月31日舉行第14、15屆理事長交接典禮，國民黨多位大老都特地到場，國民黨主席洪秀柱致詞時還表示，工商建研會成立至今，都與國民黨脫離不了關係，強調建研會「永遠是黨最好的夥伴」。

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  • 工商建研會去年特地拍攝廣告公開表示力挺國民黨總統候選人朱立倫。（資料照，記者廖振輝攝）

    工商建研會去年特地拍攝廣告公開表示力挺國民黨總統候選人朱立倫。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 國民黨 工商 工商團體 工商建研會 工商建設研究會 民進黨 洪堯昆 綠化
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