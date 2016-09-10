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奉命「不得獎就別回去」桃園ㄚ桃與猿哥高市府踢館

ㄚ桃（左二）與猿哥（左一）上午到高市府踢館（記者王榮祥攝）

2016-09-10  15:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕2016全台吉祥物PK戰@高雄今登場，被下令「不得獎就不回去」的桃園吉祥物ㄚ桃與猿哥，今上午提前拜訪高雄市政府打探敵情，市府由花媽人偶與首屆萌主高通通出面接待，雙方先禮後兵、也為明天正式賽事暖場。

高市府去年首度策劃吉祥物大戰獲好評，今年擴大辦理、廣邀全台吉祥物齊聚，吸引民間企業、政府單位共卅二隊、五十七隻吉祥物同台賣萌，爭奪萌主寶座。

代表桃園市參賽、並被下令「不得獎就不要回來」的吉祥物ㄚ桃與猿哥，今由桃園市新聞處長張惇涵領軍、在比賽前大陣仗拜訪高雄市府，頗有踢館意味。

吉祥物PK戰主辦單位高市新聞局長丁允恭，則陪同花媽人偶及首屆吉祥物大戰萌主高通通出面接招，雙方先禮後兵，先互相致贈伴手禮，再透過放大版疊杯PK戰小試身手，也為今天正式登場的PK戰暖場。

全台吉祥物PK戰@高雄首場賽事「偶最有力」拔河賽，明（11日）上午十時將在時代大道登場，9月12日上午十點至10月4日中午十二點進行網路票選，手機、平板、電腦皆可投票，邀請粉絲們踴躍前往官網http://2016pk.tw/投票，助他們登上萌主寶座。

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