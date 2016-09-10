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國民黨高雄黨部志工培訓有成 郝龍斌南下取經

2016-09-10  15:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕為貼近基層、扭轉形象，國民黨高雄市黨部積極推動志工訓練與服務，培訓志工群已達近千人。國民黨副主席郝龍斌今專程南下取經，除盛讚高市黨部用心，也向現場志工表達敬意、強調施比受有福。

國民黨高雄市黨部主委黃柏霖上任後，每月策劃一梯志工訓練課程，每梯名額約兩百五十位，至今已辦四梯，累計培訓千位志工，未來將持續辦理，目標在明年六月培訓共三千名志工。

黃柏霖說明，志工有一半來自現任與退休黨工、或長期參與黨務工作者，另一半則開放所有民眾。每梯訓練需完整上課三天，結訓時才能會發予證書，所有志工都會投入社區服務，包括環境清潔、弱勢探訪等層面。

郝龍斌今專程到上課現場取經，了解高市黨部志工培訓實際情況。他舉自己在紅十字會助人經驗，指出助人的驚喜、施比受更有福的感受，就是志工最大的回報，並向在場所有志工獻上敬意與感謝。他也稱許高市黨部的用心，認為其他地方黨部可多參考，拉近政黨與民眾的距離。

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  • 國民黨副主席郝龍斌今南下高市黨部，了解志工培訓情況。（記者王榮祥攝）

    國民黨副主席郝龍斌今南下高市黨部，了解志工培訓情況。（記者王榮祥攝）

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