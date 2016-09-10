馮明珠再度聲明 立委：矮化我國故宮地位
2016-09-10 14:17
〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠卸下職務不到4個月，就擔任中國北京故宮顧問，被外界轟忘本，學者等也都認為她在卸任前連發公文更改赴中期限，明顯有計畫，馮明珠再度發聲明澄清，強調自己沒有忘本，該職位為無給職，並稱故宮並無機密業務，但聲明中，卻將我國故宮改稱「台北故宮」，似和過去在位時，捍衛「國立」兩字態度有所出入。
民進黨立委吳思瑤表示，馮明珠在位時捍衛我國故宮的正統地位，「從官職變為民間人士後，怎麼自動矮化我國故宮地位！」吳思瑤指出，從馮明珠的聲明中可以看到心態改變、言行不一、捍衛故宮地位前後不一的「統統都是馮明珠」。
吳思瑤進一步指出，馮明珠強調自己沒有違法，但馮明珠卸任前更改赴中年限作法，已然違法公務員服務法第6條的「不得藉職權圖利」，吳思瑤也質疑，馮明珠稱北京故宮顧問一職只是榮譽職，「如果只是個榮譽，為何這麼急切？」
民進黨立委何欣純認為馮明珠的聲明避重就輕，她表示馮明珠在我國故宮任職多年，對職務非常了解，北京故宮和我國故宮的侵權問題長年未解，「馮明珠選在此刻接受北京故宮的顧問一職，難道沒有釋字637提及之保護國家公益、避免利益衝突問題？」
何欣純進一步指出，除此之外，馮明珠聲明「是比照其他不涉機密的部會，依程序申請核准在案，並非馮本人所能主控」，何欣純認為兩次縮短年限的公文皆由馮明珠所發動、理由也是由她擬具，申請的公文掛馮明珠之名，「卻在聲明中說非她主控，實在荒謬！」何欣純也呼籲馮明珠對北京故宮的顧問職應審慎考慮。
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