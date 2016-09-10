菸價將調漲！國健署10月底修法送審

國健署署長王英偉今天表示，10月底會將《菸害防制法》修正草案送政院審查。（資料照，記者林彥彤攝）

2016-09-10 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕國健署長王英偉今天表示，10月底會將《菸害防制法》修正草案送政院審查，其中菸價調漲部分倍受關注。

本報曾報導，今年7月王英偉上任後，對於爭議性極高的菸捐政策，指出國健署還在研擬中，並未有公布任何確定數字。經過署內會議、部內會議、公聽會，邀專家和民眾共同參與、討論，一切完成後才會定案。

《蘋果日報》報導，王英偉今天指出，世界衛生組織（WHO）的建議，菸捐、菸稅占菸品價格的比率達70%才能有效降低吸菸率，菸價調漲可說是全世界的共識，台灣目前菸價便宜，菸捐、菸稅占菸品價格的比率僅47%。

報導指出，王英偉表示《菸害防制法》修法草案10月底會送政院審查，目前將會舉辦公聽會，並與財政部等各部會溝通提出新的修法草案，至於菸價要提高多少，目前還沒有定論。

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