| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
午後大雨來襲！嘉義以北15縣市大雨特報
 首頁 > 政治

菸價將調漲！國健署10月底修法送審

國健署署長王英偉今天表示，10月底會將《菸害防制法》修正草案送政院審查。（資料照，記者林彥彤攝）

2016-09-10  13:46

〔即時新聞／綜合報導〕國健署長王英偉今天表示，10月底會將《菸害防制法》修正草案送政院審查，其中菸價調漲部分倍受關注。

本報曾報導，今年7月王英偉上任後，對於爭議性極高的菸捐政策，指出國健署還在研擬中，並未有公布任何確定數字。經過署內會議、部內會議、公聽會，邀專家和民眾共同參與、討論，一切完成後才會定案。

《蘋果日報》報導，王英偉今天指出，世界衛生組織（WHO）的建議，菸捐、菸稅占菸品價格的比率達70%才能有效降低吸菸率，菸價調漲可說是全世界的共識，台灣目前菸價便宜，菸捐、菸稅占菸品價格的比率僅47%。

報導指出，王英偉表示《菸害防制法》修法草案10月底會送政院審查，目前將會舉辦公聽會，並與財政部等各部會溝通提出新的修法草案，至於菸價要提高多少，目前還沒有定論。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸菸 王英偉 菸價
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：菸價將調漲！國健署10月底修法送審


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.