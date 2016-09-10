前高雄環保局長傳將入環署 環團盼政院審慎考慮

2016-09-10 13:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕傳言指出，前高雄市環保局長李穆生將取代現任環保署副署長張子敬，成為新任副署長，而且這項人事案也可能在稍晚環保署組改會議時宣布，消息一出，環團紛紛表示訝異，甚至質疑台灣是否都沒人了，要求行政院審慎考慮這項人事案。但環保署高層皆未接電話，沒有證實消息是否屬實。

李穆生被地方人士評為頗具爭議，曾被高雄市長陳菊拔擢為高雄市環保局長，不過曾經捲入喧騰一時的地勇案，爆出索賄疑雲，也因此請辭捍衛清白，不過未被起訴。另也曾因辦理勞務採購案件過程中，涉嫌洩漏評選委員名單，而遭到起訴。至於張子敬則傳將轉調為行政院顧問。

台南環盟前會長，嘉南藥理科大食品系副教授陳椒華表示，李穆生任內在台南、高雄對廢棄物的處理，令人不放心，包括高雄大林蒲灰渣掩埋場、地勇案爐碴爭議都在他任內，他不適合做環保署副署長。陳椒華也呼籲，如果這項人事案屬實，還在考慮階段的話，請行政院針對此案審慎處理，南部許多環團都反對，這對台灣未來環境保護會有很大危害。

水資源保育聯盟主任粘麗玉對李穆生感到感冒，直言這真是個「奇怪」的人事案，她說李穆生此人爭議很大，絕對不會同意，更批評，難道台灣都沒人了嗎？