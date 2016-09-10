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中央廣播電台新任董事長 傳由作家平路出任

2016-09-10  13:20

〔即時新聞／綜合報導〕有消息指出，中央廣播電台將在14日進行董事長改選作業，預料將由知名作家平路出任。

根據《風傳媒》報導，央廣在14日將召開董事會改選新任董事長，傳出府院會商後決定由平路接任，文化部長鄭麗君也已經任命平路為新任董事，待改選結束後正式上任。

63歲的平路為台大心理系、美國愛荷華大學畢業，寫作種類含括小說、散文與社論，擅於探討社會、文化、性別、政治、人權等議題。曾擔任台北市文化基金會董事、台北市政府文化局顧問、中華民國無任所大使。

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  • 有媒體透露，平路將接任中央廣播電台董事長一職。（資料照，記者陳奕全攝）

    有媒體透露，平路將接任中央廣播電台董事長一職。（資料照，記者陳奕全攝）

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