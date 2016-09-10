年金改革衝擊民調 林全：不因批評鬆懈
2016-09-10 12:19
［記者王峻祺／花蓮報導］行政院長林全今天上午抵達花蓮視察，首站先至花蓮榮民之家慰問榮民伯伯，強調將要借助榮家經營經驗推動未來長照政策，面對媒體詢問新政府明年起將大砍退休軍公教三節獎金及年金改革所引發的反彈聲浪，林全說，政府該做的，不會因為批評而鬆懈。
政府該做的仍要做！林全強調，我想我們該做的事情就要做，不會因為政治上的考量，當然民調或很多外界的批評與意見，我們也會傾聽和虛心檢討，總而言之，政府能做的事情，絕對不會鬆懈下來。
至於行政院拍板同意300億元紓困優惠貸款救觀光一事，有業者批評這是緩不濟急的作法。林全則回應，政府救觀光，並非只有單一做法，觀光是全面性問題，300億元優惠貸款只是拯救觀光的項目之一。
林全說，日前政務委員張景森已經提出整合計畫，研擬長期、短期、治標及治本的方法，包括增加觀光客源、鼓勵國民旅遊等，不是只有紓困一個方案。
林全今早訪視榮家聽取簡報後，緊接著將到花蓮市華東部落參觀「部落共耕農園」及原住民手工藝等相關產業，下午1時30分則會前往台鐵花蓮工務段，視察花東區交通及秋節疏運情形。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 轉任北京故宮惹議 馮明珠：沒違法，故宮沒機密
- 912百萬觀光產業自救大遊行 警方管制措施
- 警察特考雙軌制惹議 監委促改進
- 《政經》2天收3封NCC公文 彭P：是怎樣啊？
網友回應
熱門新聞
- 丟臉丟到國外！台雇主性侵印尼女外勞畫面曝光
- 同學眼中的正妹老師 竟因為這個與學生車震…
- 晨運老翁遭撞不治 一只手錶成破案關鍵
- 自由廣場》被生存、被工作、被溫飽
- 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢
- 《成軍16年首度圓夢》新莊管樂團 進軍國家音樂廳
- 中秋烤肉 限中正露營區、鰲峰山公園
- 北韓第五度核試 威力達廣島原爆7成
- 開發案卡移樹 市長︰擬合約載明
- 爆料公司放假炫佛心 老闆自吹自擂被抓包糗翻
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- 雲縣有機專班結訓 再增112位有機農業生力軍
- 《再見瓦城》威尼斯影展奪奬 導演謝台灣栽培
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 北市國宅保值排行榜 成功國宅居首
- 鄭有美粉嫩美肌 屍速列車亮點
- 北太平長青學苑 落腳中華國小
- 中客團火燒車26死 桃檢今偵結、下午4點開記者會
- 超載壓垮橋 砂石車倒栽蔥墜河
- 日職》廣島瘋狂 瞬間收視率飆58%
- 北市府首推夜遊古蹟 另有親子夜宿
- 較前年增三億 雲林去年農產值冠全國
- 楊大正跪寫陳金鋒引退紀念曲
- 開放中客買基金 賴中強批偷渡服貿
- MLB》跪地牽制飆135公里 洋基菜鳥讓跑者嚇傻（影音）
- 桂綸鎂背陸弈靜闖《森林》 少穿一件好親密
- 好想回歸DC！安海瑟薇還想再扮「貓女」
- 瑞典劇團《鱷魚鴨Guji Guji i》週日還有票
- 敬師金禮券 老師發起捐弱勢童
- 全台置產熱區出列 包租公看過來
- 就職萬榮鄉長 張秋美強調清白從政
- 桃機屢淹水 收服務費挨轟不實
- 男醫院前遭輾 護理師充當點滴架
- 兆豐案 蔡友才王起梆交保
- 首長離任前自減管制期 蔡政府補破網
- 腳踩車椅綁鞋帶被碎念 女高職生Call爸擋校車
- 事親不喊苦 黃玉茹、謝春香獲全國孝行獎
- 席格門和帕維克聯手 贏得美網混雙冠軍
- 女神卡卡塗鴉人肉簽名板
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves NT$30bn tourism industry loans
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年金改革衝擊民調 林全：不因批評鬆懈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分