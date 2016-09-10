年金改革衝擊民調 林全：不因批評鬆懈

2016-09-10 12:19

［記者王峻祺／花蓮報導］行政院長林全今天上午抵達花蓮視察，首站先至花蓮榮民之家慰問榮民伯伯，強調將要借助榮家經營經驗推動未來長照政策，面對媒體詢問新政府明年起將大砍退休軍公教三節獎金及年金改革所引發的反彈聲浪，林全說，政府該做的，不會因為批評而鬆懈。

政府該做的仍要做！林全強調，我想我們該做的事情就要做，不會因為政治上的考量，當然民調或很多外界的批評與意見，我們也會傾聽和虛心檢討，總而言之，政府能做的事情，絕對不會鬆懈下來。

至於行政院拍板同意300億元紓困優惠貸款救觀光一事，有業者批評這是緩不濟急的作法。林全則回應，政府救觀光，並非只有單一做法，觀光是全面性問題，300億元優惠貸款只是拯救觀光的項目之一。

林全說，日前政務委員張景森已經提出整合計畫，研擬長期、短期、治標及治本的方法，包括增加觀光客源、鼓勵國民旅遊等，不是只有紓困一個方案。

林全今早訪視榮家聽取簡報後，緊接著將到花蓮市華東部落參觀「部落共耕農園」及原住民手工藝等相關產業，下午1時30分則會前往台鐵花蓮工務段，視察花東區交通及秋節疏運情形。