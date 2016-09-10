| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
午後大雨來襲！嘉義以北15縣市大雨特報
 首頁 > 政治

時代力量訪美 籲重新思考一中政策

2016-09-10  12:19

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量外交之旅來到了美國華府，並在當地時間9日舉行國際記者會。會中提到，時代力量呼籲美國政府思考「終結一個中國政策」的可能性，以及支持台灣創造正常國家，務實面對兩岸關係。

時代力量立委徐永明表示，此次向美國智庫和國會議員談到，希望美方能夠重新思考、檢討「一中政策」。他認為，一中原則已成為台灣長年來參與國際事務的緊箍咒，雖然修訂政策並非一朝一夕之事，但若能將這項議題帶入政治議程之中，相信對台美長期發展將有正面效果。

立委黃國昌則說，此行除了是讓國際友人能夠認識身為新興政黨的時代力量外，也同時讓對方了解，包括台灣國家地位正常化、拒絕一中原則和制定台灣人民憲法等民意聲浪。

黃國昌談到，雖然台灣在參與國際組織遭遇許多困難，仍必須有明確的目標，並將資源努力投入後才有方向，他還提到，「中華台北」名稱有其歷史因素與現實考量，但不代表不能推動以台灣名義參與國際組織。

黃國昌表示，對於拋棄一中原則的訴求，不少人質疑美方是否會採納或思考。但他認為，台灣已轉型為成熟的民主國家，亞太地區的國際情勢也已經不同，拋棄一中原則的呼籲在此行獲得不少迴響。雖然時力無法接受一中原則，也知道改變不會立即發生，但只要以此為立場與美方展開對話，對美國在亞太地區的戰略佈局將有所幫助，也勢必能深化台美關係，在政治、經貿交流上皆能展現積極作用。

廣告
  • 時代力量反對一中原則，呼籲美國重新思考一中政策。（記者曹郁芬攝）

    時代力量反對一中原則，呼籲美國重新思考一中政策。（記者曹郁芬攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一中原則 徐永明 時代力量 美國 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：時代力量訪美 籲重新思考一中政策


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.