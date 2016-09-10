時代力量訪美 籲重新思考一中政策

2016-09-10 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量外交之旅來到了美國華府，並在當地時間9日舉行國際記者會。會中提到，時代力量呼籲美國政府思考「終結一個中國政策」的可能性，以及支持台灣創造正常國家，務實面對兩岸關係。

時代力量立委徐永明表示，此次向美國智庫和國會議員談到，希望美方能夠重新思考、檢討「一中政策」。他認為，一中原則已成為台灣長年來參與國際事務的緊箍咒，雖然修訂政策並非一朝一夕之事，但若能將這項議題帶入政治議程之中，相信對台美長期發展將有正面效果。

立委黃國昌則說，此行除了是讓國際友人能夠認識身為新興政黨的時代力量外，也同時讓對方了解，包括台灣國家地位正常化、拒絕一中原則和制定台灣人民憲法等民意聲浪。

黃國昌談到，雖然台灣在參與國際組織遭遇許多困難，仍必須有明確的目標，並將資源努力投入後才有方向，他還提到，「中華台北」名稱有其歷史因素與現實考量，但不代表不能推動以台灣名義參與國際組織。

黃國昌表示，對於拋棄一中原則的訴求，不少人質疑美方是否會採納或思考。但他認為，台灣已轉型為成熟的民主國家，亞太地區的國際情勢也已經不同，拋棄一中原則的呼籲在此行獲得不少迴響。雖然時力無法接受一中原則，也知道改變不會立即發生，但只要以此為立場與美方展開對話，對美國在亞太地區的戰略佈局將有所幫助，也勢必能深化台美關係，在政治、經貿交流上皆能展現積極作用。