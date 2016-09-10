「淹水比死還痛苦」 賴清德PＯ臉書說分明

2016-09-10 11:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對台南連日雨勢造成部份地區淹水，議會國民黨團質疑市長賴清德的「3年解決30年的淹水問題」說法，並諷刺中央補助的「170億的錢究竟用到那裏去了」？人在美國訪問的賴清德今日則透過臉書po文，以「淹水比死還痛苦」強烈回應。

賴清德強調，積淹水對民眾造成的不便，他感同身受，因此，治水是他任內最重視的建設之一，希望大家了解，「每次颱風或下雨，一看到台南馬路積淹水，便大駡1百多億錢花到那裏去？其實是很沒有意義的。」

賴清德也在臉文提到，所謂「3年解決30年的淹水問題」，絕不是在説前任縣巿長放任淹水不管，反觀市府能夠只花3年時間便完成應急工程，提供10年的保護系統，正是因為歷任縣市長打下的基礎，否則勢必耗時更久或不可能完成。

賴清德引述「淹過水的人才知道，淹水比死還痛苦」，這是1位麻豆養豬戶，在他參選第1屆大台南直轄市市長初選的座談會中所講的話，深深烙印在他心裏，當選後決心治水，把治水列為市政最優先。

賴清德表示，治水特別條例的主管機關是經濟部水利署，水利署分別到各城市規劃治水藍圖，並負責執行，而大台南淹水潛勢面積是台灣最大，根據水利署以25年保護標準所規劃的防洪治水計畫，所需經費約達600億元，在大台南合併前的10年間，水利署雖然在台南已投入了約150億元的水利建設，但也只完成了1/4的治水計畫，且因系統尚未完整，仍有每雨必淹之虞

賴清德形容好比「一座城池」，4面牆，已經花10年完成1面，若按部就班完成另外3面，需要再30年才能發揮防禦功能，但是考量市長1屆任期才4年，2任也才8年，根本不可能在其任內照原計畫完成治水。另外若任由大台南再淹30年，別説合併後的大台南不可能進步，對市民也不公平，因此市府決定提出1套應急工程，在現有的水利建設上，利用各區地形地物，例如農田當天然滯洪池，快速道路當作堤防等，先圍成1個完整系統，優先把市民居住的地方先保護起來。

他表示，在資源有限，待處理事項繁雜情況下，市府先針對應急工程編列16億元，分3年完成，提供的保護是24小時內下雨若沒有超過250亳米，則不會淹水，可以改變大台南1年淹好幾次的命運。