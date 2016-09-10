受聘北京故宮觀感不佳 馮明珠嘆：台灣社會不可理喻

馮明珠認為「台灣社會不可理喻」。（資料照）

2016-09-10 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕國立故宮博物前院長馮明珠在卸任後轉任北京故宮博物院顧問，引起關注，但馮明珠昨晚接受媒體訪問，認為「台灣社會不可理喻」。

馮明珠接受《中央社》專訪指出，她在博物館服務30多年，「只要有任何博物館找我去當顧問，我都願意」對於造成社會觀感不佳，她覺得不會委屈，因為她認為「台灣社會不可理喻」。