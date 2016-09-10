北市15年內的中古屋將加稅 豪宅稅反而大降...

北市財政局正檢討房屋稅。（資料照）

2016-09-10 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕北市財政局正檢討房屋稅，未來15年內中古屋房屋稅將增加！

《蘋果日報》報導，北市財政局研議調高2001年以後房屋標準單價，原本2014年7月以後的新屋標準單價為每坪5萬元，其餘適用的房屋標準單價為2萬元，未來將調整成2001年後的房子標準單價都會調高，這也代表15年內的中古屋房屋稅將增加。

另外，北市財政局準備修改豪宅稅計算公式，預估可降豪宅稅賦，原本不限屋齡、市價逾8000萬元的屋子就要繳豪宅稅，現在改為2001年以後的房子市價8000萬元以上房屋才會被課徵豪宅稅。