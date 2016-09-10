| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
兆豐銀涉洗錢案 北檢昨密訊蔡友才的妻子 直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 政治

北市15年內的中古屋將加稅 豪宅稅反而大降...

北市財政局正檢討房屋稅。（資料照）

2016-09-10  09:43

〔即時新聞／綜合報導〕北市財政局正檢討房屋稅，未來15年內中古屋房屋稅將增加！

《蘋果日報》報導，北市財政局研議調高2001年以後房屋標準單價，原本2014年7月以後的新屋標準單價為每坪5萬元，其餘適用的房屋標準單價為2萬元，未來將調整成2001年後的房子標準單價都會調高，這也代表15年內的中古屋房屋稅將增加。

另外，北市財政局準備修改豪宅稅計算公式，預估可降豪宅稅賦，原本不限屋齡、市價逾8000萬元的屋子就要繳豪宅稅，現在改為2001年以後的房子市價8000萬元以上房屋才會被課徵豪宅稅。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中古屋 房屋稅 財政局
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：北市15年內的中古屋將加稅 豪宅稅反而大降...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.