912百萬觀光產業自救大遊行 警方管制措施

912遊行路線圖和管制路段。（記者劉慶侯翻攝）

2016-09-10 08:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕百萬觀光產業自救大遊行，北市警局核准主辦單位申請，將於12日（週一）下午在杭州北路、凱達格蘭大道及中正紀念堂周邊舉行，下午1時活動人員開始集結，2時30分抵達凱達格蘭大道，活動預計下午5時結束，交通疏導管制如下：

一、集會地點：

（一）105年9月12日12時起，杭州北路（北平東路【不含】至忠孝東路【不含】）管制全線道路及八德路（金山北路【不含】至忠孝東路【不含】）管制北側2線車道。（視交通狀況提早或延後管制）

（二）105年9月12日0時至24時，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）雙向道路全線管制，禁止車輛通行。（視交通狀況提早或延後管制）

二、遊行路線:

杭州北路（北平東路至忠孝東路）及八德路（金山北路至忠孝東路）集合後出發→忠孝東路（外側2線車道）→（左轉）林森南路（北往南全線車道）→（右轉）仁愛路（中央4線快車道，含公車專用道）→凱達格蘭大道。