馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流

馮明珠在卸任後轉任北京故宮博物院顧問。（資料照）

2016-09-10 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕國立故宮博物前院長馮明珠在卸任後轉任北京故宮博物院顧問，引發爭議，馮目前已經在中國，但她昨接受媒體訪問，強調「台北故宮沒機密，若我違法，我就辭」，不過此說法被文史專家打臉，專家擔心未來國立故宮的「機密造冊」會外流，到時恐怕會有不小的影響！

《三立新聞》報導，歷史老師譚賢指出，兩岸競爭激烈，像我們有許多故宮博物院國寶，基本上有很多優勢，不過若對方知道台北故宮的館藏品真假，有可能很多文物會被對岸仿造，到時候很可能會「以假亂真」。

譚賢說，據傳每一屆故宮都有機密造冊，上面記載館藏品真假，前院長馮明珠也看過，如果這本冊子被帶到對岸，很可能對台北故宮造成不小的影響。