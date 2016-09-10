可能搭檔選黨主席？ 吳敦義、郝龍斌訪美合體
2016-09-10 08:45
吳敦義（右）、郝龍斌（左）將在美國同台。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義本月下旬將赴美，並在美國與國民黨副主席郝龍斌同台。媒體報導，國民黨黨內人士對於2人合作想像表示「很有意思」。
本報報導，前副總統吳敦義本月下旬將赴美參加全美台灣同鄉聯誼會年會並發表演說，這將是吳敦義卸任後首度出國。吳敦義預計20日出國，10月6日返台。並在本月23至25日，於美國波士頓與國民黨副主席郝龍斌同台。
《聯合報》報導，原本吳敦義赴美是以「遊山玩水」為主，得知郝龍斌有多場僑界行程後，才決定增加拜會行程。報導指出，親郝人士說：「雙方確實有一點默契」，此行也讓2人明年黨主席選舉合作充滿想像。
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