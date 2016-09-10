看93遊行 郁慕明：訴求不夠具體！
2016-09-10 07:47
郁慕明說：「反汙名、要尊嚴的訴求，不夠具體！」（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕上週六（3日）軍公教上街頭舉著「反汙名、要尊嚴」的旗幟走上街頭，不過新黨主席郁慕明卻認為這是一場有人數卻不見得能夠凝聚人氣的群眾活動，郁慕明說：「反汙名、要尊嚴的訴求，不夠具體！」
郁慕明接受《中國時報》專訪，他指出，軍公教的抗議團體，要把事實真相說清楚，遊行才算真正有意義，現在很多年輕人不明白18％的歷史背景與脈絡軌跡，但政客和名嘴都避重就輕或刻意誤導，「污名了軍公教，把他們打成肥貓，但真正是肥貓的另有其人！」。
郁慕明強調，軍公教18％在民國84年就取消了，但立委和政務官無論在任多久都可以享18％福利。
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