欲引石垣牛配擎天崗牛 李登輝要培育「台灣和牛」！
2016-09-10 07:14
擎天崗草原中有許多陽明山牧場自由放牧的牛隻。（資料照，記者黃其豪攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前總統李登輝今年8月初曾前往日本石垣島，並聽取當地最知名「石垣牛」的簡報。媒體指出，李登輝幕僚積極規劃引進石垣牛基因，希望培育出「台灣和牛」。
本報曾報導，今年8月初李登輝前往石垣島，當時他聽取日本石垣農會關於石垣牛的簡報，包括生產、肥育、販售、商標、產地認定、分級制度等細節。李也詢問有關品種、飼料、飼養問題。當時李登輝表示，台灣的牛肉產業可以參考石垣牛名牌化的方式。
《上報》報導，李登輝對石垣牛印象深刻，返台後意欲培育出「台灣和牛」，由幕僚規劃引進石垣牛基因，交配對象則初步鎖定在台北擎天崗的神戶牛，若成功，將飼養在花蓮兆豐農場，因為其與石垣島緯度相近。
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