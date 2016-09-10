轉任北京故宮惹議 馮明珠：沒違法，故宮沒機密
2016-09-10 06:08
〔即時新聞／綜合報導〕前國立故宮博物院長馮明珠遭立委質疑「自我解禁」赴中，並迅速轉任北京故宮博物院顧問引發爭議，馮目前人在中國，昨晚接受中央社專訪時表達「如果我違法，我就辭，如果我沒有違法，為什麼要這樣做」。
《中央社》報導，馮明珠坦承在今年4月、5月確實有發2個文給內政部移民署，是因行政院開會時，有部會討論提到，文化部的期限只有3個月，有些文化機構甚至不用控管，因此她才在5月13日請故宮人事室再次行文，將期限改為3個月，也獲得批准，她認為受聘北京故宮當顧問並沒有違法。
報導指出，馮明珠強調，這是無給職顧問，「他們需要我給建議才給」，目前北京故宮也還沒要她提供哪些建言，且「故宮（台北）沒有機密」。
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