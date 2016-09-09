前立委蔡煌瑯 10日就任「台灣車輛」董座

2016-09-09 21:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國營事業和半官方公司董事長，多了兩位南投子弟，蔡煌瑯10日就任台灣車輛股份有限公司董事長，而張國鑫今日已走馬上任，成為半官方的星元電力股份有限公司的董事，蔡煌瑯將力推國車國造產業政策，而張國鑫則將把智慧電網加入台灣的電力事業。

曾任多屆立委的埔里子弟蔡煌瑯，年初中箭落馬，後被聘為立法院顧問，而他明日將就任國營事業「台灣車輛股份有限公司」的董事長，落實政府的「國車國造」政策，讓台灣車輛成為產業龍頭。

兩次參選立委的草屯子弟張國鑫，選後即留在台灣，今日正就任有官方投資的星元電力公司董事長。張國鑫說，這是汽電共生的獨立發電公司，在電業自由化的時代，將融入智慧電網於電力事業中，像行政院推動的智慧電表就屬智慧電網的其中一部分。未來仍會常回故鄉南投，關心故鄉的事務。