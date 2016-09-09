前立委蔡煌瑯 10日就任「台灣車輛」董座
2016-09-09 21:38
〔記者陳鳳麗／南投報導〕國營事業和半官方公司董事長，多了兩位南投子弟，蔡煌瑯10日就任台灣車輛股份有限公司董事長，而張國鑫今日已走馬上任，成為半官方的星元電力股份有限公司的董事，蔡煌瑯將力推國車國造產業政策，而張國鑫則將把智慧電網加入台灣的電力事業。
曾任多屆立委的埔里子弟蔡煌瑯，年初中箭落馬，後被聘為立法院顧問，而他明日將就任國營事業「台灣車輛股份有限公司」的董事長，落實政府的「國車國造」政策，讓台灣車輛成為產業龍頭。
兩次參選立委的草屯子弟張國鑫，選後即留在台灣，今日正就任有官方投資的星元電力公司董事長。張國鑫說，這是汽電共生的獨立發電公司，在電業自由化的時代，將融入智慧電網於電力事業中，像行政院推動的智慧電表就屬智慧電網的其中一部分。未來仍會常回故鄉南投，關心故鄉的事務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 蔣萬安服務處設在區黨部 被指公私不分
- 兩岸監督條例擬列優先法案 「經民連」籲聯席審查
- 表揚97個績優團體 內政部長大讚台灣軟實力
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 積欠機票讓陳昌源心寒拒出賽 足協提出回應
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 台股早盤急殺百點 跌破9200
- 與媒體互動、關懷學生電話... 北市全列校務評鑑
- 北韓核試爆歷來最強 歐巴馬：將有嚴重後果
- 日職》巨人3轟勝養樂多 明正面對決廣島
- MLB》前NFL球星提波 獲大都會小聯盟簽約
- 《玩很大》沒入圍金鐘 吳宗憲心疼「KID哭了」
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/8賽果）
- 向小英請命後...軍方准服役街舞團員出國比賽
- 母親涉貪被求處死刑 曲婉婷首度說心聲
- 崇佑-KY 8月營收1.15億元 創今年新高
- 美總統候選人竟然不知阿勒坡 媒體傻眼
- 中市市政顧問朱隆昌子疑觸電 送醫不治
- 法外之地？澎湖再傳遊客毆打民眾 群情譁然
- 《手作美學 職人之包》防水學院風
- 認養中秋月餅 送暖獨老還幫他們圓夢
- 中職》陳鴻文掛傷號 鄭凱文待命中繼
- 半百楊男想把嫩模 差點被詐騙
- 雲林農業產值超越屏東縣 全國第一
- 動力火車顏家父女同台飆歌
- MLB》昨歸隊又退場 「天才小史」的神秘傷勢曝光
- 男星性侵竟遭釋放 網友開罵
- 樂陞可轉債配銷涉內線與炒作 金管會移送檢調
- 世界先進8月合併營收約22.34億 年增31.88％
- 《搖滾騷包》寶石鉚釘+霓虹光感
- 張立昂衣展國民男友
- 紙風車戲劇反毒 建德學子笑開壞
- 繫上紫絲帶 華崙社區騎鐵馬反家暴
- 埔榮就醫接駁專車 開進國姓
- 《切換風格 瞬間騷包》拉鍊超有戲！集慵懶隨興與現代俐落於一身！
- 中職》陳仕朋首次牛棚練投 動作被評像陳偉殷
- FIFA》違規引進未成年球員 皇馬、馬競2017年被禁止簽約
- 浮世男女 鬈髮男與女孩還有狗
- 《上班女郎 騷包之變》掀蓋 一個move就拉開
- 《搖滾騷包》黑色浪漫
- 杉林溪僅配1警力 入夜唱空城計
- 東港、南州 上百頃農田變魚塭
- 小燈泡案嫌罹精神疾病 醫師：他很清楚犯案下場
- 遠雄又掀口水戰 轟7基準
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：前立委蔡煌瑯 10日就任「台灣車輛」董座
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分